Верона, Италия, 11 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 27 человек пострадали из-за распыления газового баллончика в школе парикмахерского мастерства в Вероне, передают местные СМИ в пятницу, 11 февраля.

Björn Hansson Газовый баллончик

Пострадавшие были доставлены в больницы, трое — в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, баллончик распылила 14-летняя учащаяся первого курса. По ее словам, она сделала это «ради самообороны» и что она не направляла баллончик на людей.