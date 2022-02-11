Саранск, , 21:47 — REGNUM В настоящее время активными носителями коронавируса в Мордовии являются 873 ребенка. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба республики.

Дети в медицинских масках

Из этого числа госпитализированы 46 несовершеннолетних, 13 детей находятся в реанимационных отделениях ковид-госпиталей республики.

Отмечается, что введенные ранее главой региона Артемом Здуновым дополнительные ограничения для детей дали результат. Заболеваемость среди несовершеннолетних не растет, а даже незначительно снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии каникулы для первоклассников в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу и ОРВИ перенесли на две недели ранее. планировалось, что каникулы для первоклассников начнутся с 21 февраля. Но принято решение о начале каникул с 7 февраля, 14 февраля дети возобновят обучение.

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