Вашингтон, 11 февраля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Два американских сенатора рассказали о секретной программе ЦРУ по сбору огромного количества данных, которая якобы скрывается от Конгресса и общественности, сообщает Reuters.

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В пятницу, 11 февраля, было опубликовано письмо от 13 апреля 2021 года, в котором сенаторы Рон Уайден и Мартин Хейнрих предупредили руководство американской разведки о том, что некая программа по массовому сбору данных действует вне рамок закона.

Демократы указали, что даже разведкомитет Сената не знал о характере программы до тех пор, пока в марте 2021 года не появился секретный доклад органов надзора за разведкой.

Уточняется, что опубликована отредактированная версия письма, которое сенаторы направили директорам Национальной разведки и ЦРУ Эврил Хейнс и Уильяму Бернсу. В письме не раскрывалось ключевых деталей, но была ссылка на недавно рассекреченные документы совета по надзору за соблюдением конфиденциальности и гражданских свобод.

На фоне публикации материала 10 февраля ЦРУ сделало заявление о том, что сотрудники управления должны собирать только самую необходимую в рамках поставленной цели информацию об американских гражданах.