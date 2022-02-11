Лондон, 11 февраля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. 27-летний голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. Руководство «синих» готово выслушать предложения по трансферу вратаря. Об этом 11 февраля сообщило издание ESPN.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

Кепа Аррисабалага перешел в «Челси» 8 августа 2018 года. Лондонский клуб заплатил «Атлетику» из Бильбао 80 миллионов евро за трансфер голкипера. Текущее соглашение Кепы с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Кепа принял участие в двенадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей. Семь матчей испанский голкипер отстоял «на ноль».

На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.