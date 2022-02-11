Харьков, Украина, 11 февраля 2022, 21:42 — REGNUM Захват республик Донбасса украинскими военными не планируется, утверждения об обратном — небылицы, сообщил 11 февраля журналистам секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
Данилов также сообщил, что на Украину «почти каждый день поступает помощь» от западных партнёров, уточнив следующее: «На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолётов с такой помощью».
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