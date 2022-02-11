Харьков, Украина, 11 февраля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Захват республик Донбасса украинскими военными не планируется, утверждения об обратном — небылицы, сообщил 11 февраля журналистам секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

President.gov.ua Алексей Данилов

Данилов «Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?»

Данилов также сообщил, что на Украину «почти каждый день поступает помощь» от западных партнёров, уточнив следующее: «На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолётов с такой помощью».