Минск, 11 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало выступил 11 февраля с разъяснениями законопроекта, которым изменяется содержание Уголовно-процессуального кодекса. Свои соображения он представил на совещании под председательством Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В новом законопроекте предусмотрена возможность апелляционных жалоб и протестов — в том числе и на приговоры, вынесенные Верховным судом по первой инстанции. Предложение разработчиков документа было в том, чтобы в самом ВС создавать специальную апелляционную коллегию для рассмотрения таких жалоб и протестов.

Президентская пресс-служба пояснила: «Формировать ее распоряжением председателя ВС из списка судей, утвержденного пленумом этого суда. Выслушав предложение, президент уточнил, как эта норма будет воспринята в обществе, ведь люди могут резонно возразить: как это Верховный Суд будет сам себя проверять?»

Сукало пояснил: «Нет, не сам себя. Здесь будет создаваться специальная коллегия для рассмотрения апелляционных дел. Для этого будут специальные судьи, наиболее опытные, члены Президиума Верховного Суда, не связанные с рассмотрением дела в первой инстанции ВС».

«Но люди говорят: рука руку моет», — возразил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики, назначивший Сукало председателем высшей судебной инстанции.

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Сукало ответил: «Другой структуры (при наличии такой компетенции у Верховного Суда) предусмотреть просто невозможно, ее нет. Поэтому — вот такая наиболее эффективная структура, это не наше ноу-хау, а в пяти судах стран СНГ верховные суды наделены правом рассмотрения дел по первой инстанции».

По итогам участники совещания в президентском дворце «высказывали разные точки зрения и пришли к выводу, что эту норму следует доработать с тем, чтобы привлечь представителей общественности к работе той коллегии, которая будет пересматривать решения Верховного Суда в апелляционном порядке», сказано в официальном сообщении. В целом же законопроект Лукашенко одобрил.