Манчестер, Великобритания, 11 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Как сообщает издание Nieuwsblad, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 24-летнму центральному полузащитнику «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилемансу.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

Также сообщается, что «лисы» готовы отпустить Тилеманса за 40 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста сборной Бельгии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

За «Лестер Сити» полузащитник выступает с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. Соглашение «лис» с Тилемансом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Юри Тилеманс принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил лишь одну желтую карточку.