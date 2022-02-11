Вашингтон, 11 февраля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) стал автором эксклюзивного фристайла в рамках радиошоу L.A. Leakers. Видео с выступлением музыканта было опубликовано на YouTube-канале радиостанции Power 106 Los Angeles 11 февраля.

Скриншот YouTube DaBaby

В рамках шоу артист продемонстрировал свои навыки исполнителя под музыку из различных популярных рэп-композиций. Таким образом рэпер ответил на многочисленную критику, связанную с его живыми выступлениями.

Ранее DaBaby подрался с братом своей бывшей девушки DaniLeigh (Даниэлла Кьюриэл). Инцидент произошёл на территории боулинг-клуба.