Вашингтон, , 21:34 — REGNUM В США ужесточают меры безопасности на птичьих фермах на фоне предупреждений экспертов о том, что поголовья могут стать очагом крайне опасной формы птичьего гриппа, сообщает 11 февраля Reuters.

Курица (сс) 21150

На одной из индюшиных ферм в штате Индиана на текущей неделе была зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате чего Китай, Южная Корея и Мексика приостановили импорт птицы из штата. Это ставит американскую отрасль в затруднительное положение в критический момент, поскольку нехватка рабочей силы уже влияет на продовольственную инфляцию.

Отметим, болезнь уже широко распространилась по Европе и затронула Африку, Азию и Канаду, однако вспышка в Индиане, через которую пролегает маршрут перелетных птиц, сильно взволновала американских производителей.

В 2015 году в США в результате разрушительной вспышки птичьего гриппа погибло около 50 млн птиц. Эпидемия в основном затронула индеек и кур-несушек на Среднем Западе. Напомним, что США являются крупнейшим в мире производителем и вторым по величине экспортером мяса птицы.