Иерусалим, , 21:20 — REGNUM Членов семей сотрудников израильского посольства в Киеве вывозят с Украины на фоне «обострения напряжённости», сообщает 11 февраля Reuters. Об этом объявил израильский МИД.

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Начата эвакуация. Отмечается, что израильское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало своим соотечественникам «воздержаться от поездок на Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден призвал граждан США уезжать с Украины.

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