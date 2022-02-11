Москва, , 21:22 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Мезза (Слава Воронцов) опубликовал новый трек под названием ‎‎"Гелик», записанный при участии Блэкоула. О выходе композиции корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Warner Music Russia 11 февраля.

Мезза и Блэкоул Скриншот с YouTube

Артисты дополнили выход песни динамичным видеоклипом, главным объектом которого стал популярный автомобиль марки Mercedes-Benz. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале WOW TV 11 февраля.

«Гелик» является уже третьей совместной работой между Меззой и Блэкоулом. Ранее музыканты сотрудничали на треках «На всю ночь» и «Миллион слёз».

Напомним, что за свою карьеру Мезза опубликовал более 10 студийных альбомов. В 2021 году рэпер представил свою последнюю на текущий момент пластинку «Трипленд».