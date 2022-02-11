Сучава, Румыния, 11 февраля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Житель города Сучава (северо-восток Румынии) был задержан при попытке получить почтовую посылку, в которой содержалось около 20 килограммов сильнодействующих наркотиков. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

40.мвд.рф Обнаружены 85 свертков с порошкообразным веществом общей массой 54,57 грамма

По предварительной информации, указанная посылка прибыла из Испании. Правоохранителей вызвал работник почтовой службы, у которого возникли подозрения относительно содержимого негабаритной бандероли.

Согласно официальным данным, наркотические средства изъяты. Их общая стоимость на черном рынке превышает 600 тыс. леев ($138 тыс.). Ведется следствие. Если вина задержанного гражданина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.