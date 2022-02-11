Белград, 11 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Иран не планирует признать независимость Косово, несмотря на «угрозы, которые по этому поводу получает». Об этом заявил посол Ирана в Сербии Рашид Хасанпур 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Много стран признало Косово, мы этого не сделали. И мы пытаемся, несмотря на угрозы, которые получаем, сдержать слово от начала и до конца», — процитировал портал b92 слова Хасанпура.

По словам иранского дипломата, его страна дополнительно укрепит связи с Сербией после визита президента Сербии Александра Вучича в Тегеран, где будет подписано десять двухсторонних соглашений и торжественно открыт памятник сербскому ученому Николе Тесле.

Напомним, что в 2021 году Тегеран посетил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.