Берлин, , 21:26 — REGNUM Активисты кампании за сокращение пищевых отходов с целью защиты климата в очередной раз перекрыли движение на берлинской автомагистрали A100, передаёт 11 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия (сс) Hans

По данным центра дорожной информации, не менее семи активистов въехали на автобан на северо-западе города. В результате перекрытия трассы в утренний час пик образовалась пробка протяжённостью около девяти километров.

Действия участников акции подверглись критике, поскольку недалеко от места её проведения находилась клиника Вирхова, куда прибывают машины скорой помощи.

Демонстранты, называющие себя «последним поколением», уже несколько раз блокировали улицы и автомагистрали в Берлине. Они называют свою кампанию «Спасите еду — спасите жизни» и призывают к принятию закона против пищевых отходов и скорейшим изменениям в сельском хозяйстве, направленным на сокращение выбросов парниковых газов в отрасли.