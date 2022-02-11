Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 20:59 — REGNUM Администрация ямальского города Ноябрьска должна по решению суда вернуть гражданину 422 тыс. рублей в качестве неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Права гражданина были нарушены при переселении из аварийного многоквартирного дома.

Установлено, что горадминистрация Ноябрьска при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, потребовала от собственника аварийного жилья выплатить 422 тыс. рублей в бюджет муниципального образования разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений. И это было отражено в договоре.

Прокурор города обратился с иском в суд, который в свою очередь признал отдельные пункты договора мены недействительными. На горадминистрацию судом возложена обязанность вернуть гражданину 422 тыс. рублей в качестве неосновательного обогащения.