12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 11:38 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на индюшатниках ООО «АГРО-ПЛЮС» в Ставропольском крае. Об этом в официальном письме управлению ветеринарии по Ставропольскому краю сообщило руководство организации.

В тексте сообщалось, что с 29 января 2022 года начался падеж птиц на территории площадки № 3, расположенной в станице Новотроицкой, и на территории площадки № 6 в станице Каменнобродской Изобильненского городского округа.

Агрокомплекс на выезде из населенного пункта Александр Погожев © ИА REGNUM

На сообщение незамедлительно отреагировали специалисты государственной ветеринарной службы и на указанных площадках сделали забор проб патологического материала. В результате исследований был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц, и на заседании краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии экстренно определили меры по ликвидации вируса.

Въезд на территорию площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

С первого февраля на территории Изобильненского округа был введен карантин, а на въездах и выездах из населенных пунктов установлены ветеринарно-санитарные посты, на которых сотрудники ДПС проверяют автомобили. В их задачи входит не допустить вывоза живой птицы и яиц для закладки в инкубаторы.

Для того чтобы справиться с досмотром большого объема проезжающих автомобилей, подключены сотрудники дорожно-постовой службы из Ставрополя, Шпаковского и Изобильненского городских округов. Им помогают сотрудники патрульно-постовой службы и ветеринар из санитарной службы.

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС и ветеринарно-санитарной службы на въезде в станицу Новотроицкую Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС проверяют автомобили на наличие яиц и живой птицы в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник ветеринарно-санитарной службы во время карантина Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники ДПС едут на ветеринарно-санитарный пост Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеринарно-санитарный пост на выезде из населенного пункта Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники администраций населенных пунктов информируют односельчан и станичников о вспышке птичьего гриппа и предлагают сдать домашнюю птицу на утилизацию и получить взамен денежную компенсацию или вырубить поголовье самостоятельно.

Сельская местность Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель станицы Новотроицкой читает объявление о карантинных мерах Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудник администрации станицы Новотроицкой вешает объявление о карантинных мерах Александр Погожев © ИА REGNUM

Домашняя птица Александр Погожев © ИА REGNUM

Домашняя птица Александр Погожев © ИА REGNUM Домашняя птица Александр Погожев © ИА REGNUM

Домашняя птица Александр Погожев © ИА REGNUM

На площадках, где выявлены очаги заражения, проводится утилизация индейки путем сжигания. На выезде с зараженных ферм проводится дезинфекция автомобилей.

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные люди жалуются на неприятный запах и смог. В связи с этим в Изобильненском округе ежедневно мобильная лаборатория мониторит состояние воздуха.

Дым от горящих туш индейки на третьей производственной площадке ООО «АГРО-ПЛЮС» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Лаборатория работает, пробы воздуха отбираются круглосуточно. Превышения вредных веществ не зафиксировано. Запах не влияет на количество данных примесей», — прокомментировал глава Владимир Козлов.

Сотрудники экологической лаборатории проводят исследование воздуха на производственной площадке №6 в селе Каменнобродка Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник экологической лаборатории проводит исследования на предмет загрязненности воздуха Александр Погожев © ИА REGNUM

О результатах мониторинга состояния атмосферного воздуха в Изобильненском округе также рассказали в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. В настоящее время работа продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Изучение обстановки с воздуха во время эпидемии птичьего гриппа в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Карантин в Изобильненском городском округе Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

К настоящему времени силами государственной ветеринарной службы Ставропольского края, администрации городского округа и полиции купированы все возможные пути выноса возбудителя заболевания за границы выявленного очага.