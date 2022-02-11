11 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:36 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Джош Хоули рассказал в статье для Fox News, почему он призывает США перестать подталкивать Украину к вступлению в НАТО и вместо этого сфокусироваться на сдерживании амбиций Китая в Тихоокеанском регионе.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американская внешняя политика должна базироваться на стремлении защитить свободу американцев, а не на желании распространить либеральную диктатуру во всем мире. Слишком много членов Вашингтонского картеля из обеих партий забыли об этом. Однако на фоне стремительного развития Китая пришло время об этом вспомнить, указывает Хоули.

Фраза о необходимости распространять во всем мире новые либеральные ценности принадлежит 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, однако проект является двухпартийным. Предполагалось, что подкрепленные военной мощью США начнут эру глобального многостороннего сотрудничества, которое приведет к миру во всем мире.

Однако проект не увенчался успехом и привел к тому, что США увязли в бесконечных войнах на Ближнем Востоке, куда они пришли под флагом защиты демократии. Тысячи американцев погибли, еще десятки тысяч получили ранения. Пока Вашингтонская элита вливала миллиарды в строительство новых государств за рубежом, американский рабочий класс томился, лишенный хорошо оплачиваемой работы.

Джош Хоули Senate.gov

Но американцы заслуживают лучшего, пишет Хоули. Они заслуживают, чтобы Белый дом проводил такую внешнюю политику, которая защищает их интересы. В первую очередь это означает сдерживание Китая, который, воспользовавшись неудачами США на Ближнем Востоке, быстро нарастил свою мощь.

Белый дом обвиняет Хоули именно за призыв сконцентрировать свое внимание на Китае и, снимая с себя обязательства по защите Украины, прекратить отправлять американские войска в Европу, так как в наши дни затраты не соответствуют угрозе для США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«До тех пор, пока нынешняя администрация будет отрицать реальную угрозу Китая для всех, а сосредоточится на России, тем больше шансов у планов Си реализоваться без помех», — пишет paulallen585.

«Китай — это финансовый враг. Они не заинтересованы в какой-либо войне с США, когда они могут заработать на нас гораздо больше денег, поставляя нам мусор, который мы охотно принимаем. Мы больше похожи на Россию, чем на Китай, в том, что мы делаем больший упор на наши вооруженные силы, чем на нашу экономическую мощь», —отвечает spacemonkey576.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия не хочет нападать, они всегда держат войска на границе (мы тоже должны).Те, кто хочет, чтобы Россия напала, это Байден. Как говорит Байден, «в этих войнах есть деньги», — отмечает AgentMulder402.

«Китай поднимается уже как минимум 50 лет. Каждый производитель, перенесший производство в Китай, был частью этого процесса. Каждый розничный торговец, такой как Walmart, который поощрял и даже помогал производителям переехать в Китай, чтобы обеспечить более низкие цены в своих магазинах, был частью этого процесса. За этим последовали непроизводственные высокотехнологичные рабочие места. Надпись на стенах была видна уже давно», — считает jnford.

«Я консерватор, но это важный вопрос, который консерваторы не понимают: Китай — самый большой союзник России. Так было по крайней мере 10 лет», — указывает rsbrehm.

«Я согласен с Хоули; пусть Европа разбирается с русскими. Я был бы за то, чтобы вообще отказаться от НАТО. Страны Европы, которые чувствуют угрозу, должны увеличить свои военные расходы и создать двусторонние союзы со своими соседями, как они считают нужным. У нас есть свои проблемы в другом месте», — комментирует sociallydistancedalready.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спасибо сенатору Хоули, одному из немногих лидеров, который указал, что Вашингтон использует Россию как отвлекающий маневр. Россия/Украина — это отвлекающий маневр. Мы «договариваемся» с КПК уже 50 лет, в ущерб рабочим семьям там и здесь. Единственные, кто выигрывает от этих «переговоров» — это элиты там и здесь», — рассуждает vigilantliberty.

«Забудьте об Украине — почему Apple до сих пор находится в Китае? Ущерб, который они нанесли нашей стране, в 1000 раз больше, чем Перл-Харбор», — уверен protrump, prousa.

«Apple контролируется КПК. Это довольно легко понять. КПК собирает много денег с Apple. То же самое с Fakebook, Twitter и т. д», — отвечает chuckm234600.

«Наш коррумпированный президент и другие политики так привязаны к Китаю. Помните — Байден не заботится о США. Он заботятся только о своей личной власти и богатстве. Как только вы поймете это, все его решения обретут смысл. Даже в самых ужасных режимах были (и есть) влиятельные люди, ведущие роскошную жизнь. Нацисты… Венесуэла… Аргентина… Северная Корея. На протяжении всей истории. Не заблуждайтесь. Байден и нынешняя плеяда демократов — из той же породы», — подчеркивает AynRandFan241.

Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их сателлиты из блока НАТО пытаются увести всё внимание от инициатив России по безопасности в сторону обсуждения ситуации вокруг Украины.

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