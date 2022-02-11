Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 20:38 — REGNUM На Ямале в одну из школ города Губкинский приняли на работу педагога, в отношении которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

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Установлено, что в ноябре 2021 года в школу трудоустроена на должность учителя женщина, в отношении которой расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Директору школы прокурор внёс представление. Педагог, находящийся под следствием, уволена. Кадровый работник, принявший на работу подследственную, был привлечён к дисциплинарной ответственности.