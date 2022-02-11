Киев, 11 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Санкции в отношении телеканала «НАШ» введены решением украинского Совета нацбезопасности (СНБО) на заседании 11 февраля, передаёт «112 Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Об этом сообщил журналистам глава совета Алексей Данилов. Журналистка телеканала спросила, будет ли правомочность такого решения подтверждена документами, на что председатель СНБО ответил:

«Насколько я знаю, ваша материнская структура находится на Кипре. Вы частично киприоты. Санкции вводятся на основании представления СБУ, которое было направлено в СНБО. Наш, ваш… Тут не имеет значения».