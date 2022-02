Лондон, , 20:22 — REGNUM Британская инди-группа Alt-J представила свой четвертый студийный альбом под названием The Dream. Коллектив выпустил новую пластинку на всех стриминговых сервисах 11 февраля.

Группа Alt-J NME

Выходу альбома предшествовали четыре сингла — U&ME, собравший более 12 миллионов прослушиваний на Spotify, Hard Drive Gold, Get Better и The Actor. За день до официального релиза о новом альбоме Alt-J написал музыкальный портал NME, огласив четвертый полноформатный релиз коллектива «первым случаем, когда трио [вокалист и гитарист Джо Ньюман, клавишник Гас Унгер-Гамильтон и барабанщик Том Сонни Грин] свободно поворачивает в любую сторону на The Dream, их самом открытом альбоме». Портал поставил The Dream 4 звезды из 5 возможных.

Предыдущий альбом Alt-J под названием Relaxer вышел в 2017 году и смог достичь 14-й строчки в американском чарте Billboard 200.

Читайте ранее в этом сюжете: Big Thief выпустили двойной альбом на 20 композиций