Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка, переходившего железнодорожный переход с родителями. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе МСУТ СК РФ.

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Несчастный случай произошел вечером 11 февраля на участке Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Следствием предварительно установлено, что при попытке перебежать железнодорожные пути на 16 км перегона станций «Лахта — Новая деревня» электропоездом был травмирован шестилетний мальчик. Как стало известно ИА REGNUM, он переходил дорогу вместе с родителями, в какой-то момент поспешил, и его задел поезд, ребенок скончался на месте.

«Начата доследственная проверка. Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела и криминалисты управления работают на месте происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточнили в ведомстве.