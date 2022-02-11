Нью-Йорк, США, 11 февраля 2022, 20:08 — REGNUM Американская инди-рок группа Big Thief выпустила новый двойной альбом под названием Dragon New Warm Mountain I Believe In You после нескольких месяцев ожидания. Группа выпустила новую пластинку на все стриминговые сервисы 11 февраля.

Кадр из анимационного клипа группы Big Thief
Кадр из анимационного клипа группы Big Thief
Официальный YouTube-канал группы Big Thief

Альбом включил в себя 20 новых композиций общей протяжностью 1 час 20 минут. В качестве синглов было выпущено 8 песен — Simulation Swarm, любимая фанатами с живых выступлений группы, Spud Infinity, No Reason, Time Escaping, Change, Certainty, Little Things и Sparrow.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, процесс записи альбома длился четыре сессии. 45 песен были созданы в течение пяти месяцев на студии Сэма Эвиана Flying Cloud Recordings в штате Нью-Йорк (США), в каньоне Топанга (США), у горного хребта Скалистых гор (США) и в Тусоне (штат Аризона, США). В момент сведения материала число песен на альбоме сократилось до 20 треков.

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