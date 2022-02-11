Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Big Thief выпустила новый двойной альбом под названием Dragon New Warm Mountain I Believe In You после нескольких месяцев ожидания. Группа выпустила новую пластинку на все стриминговые сервисы 11 февраля.

Официальный YouTube-канал группы Big Thief Кадр из анимационного клипа группы Big Thief

Альбом включил в себя 20 новых композиций общей протяжностью 1 час 20 минут. В качестве синглов было выпущено 8 песен — Simulation Swarm, любимая фанатами с живых выступлений группы, Spud Infinity, No Reason, Time Escaping, Change, Certainty, Little Things и Sparrow.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, процесс записи альбома длился четыре сессии. 45 песен были созданы в течение пяти месяцев на студии Сэма Эвиана Flying Cloud Recordings в штате Нью-Йорк (США), в каньоне Топанга (США), у горного хребта Скалистых гор (США) и в Тусоне (штат Аризона, США). В момент сведения материала число песен на альбоме сократилось до 20 треков.