Минск, , 20:06 — REGNUM Александр Лукашенко от имени граждан Белоруссии и себя лично поздравил президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси и граждан этой страны с 43-й годовщиной победы Исламской революции. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обратил внимание, что между постсоветской и исламской республиками установились прочные отношения дружбы и доверия.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Твердая позиция Тегерана по обеспечению суверенитета, решимость в защите исторического выбора народа, преданность идеям социальной справедливости позволяют стране успешно преодолевать сложности», — подчеркнул Лукашенко.

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Он снова указал на нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества и выразил заинтересованность в осуществлении совместных проектов. Лукашенко пожелал иранскому президенту крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а «дружественному иранскому народу — мира и процветания».