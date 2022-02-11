Подгорица, 11 февраля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Лидер черногорского политического движения УРА и бывший вице-премьер Черногории Дритан Абазович в Подгорице ведет консультации с представителями ряда парламентских партий о формировании «европейского правительства». Об этом сообщила пресс-служба движения 11 февраля.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

В сообщении подчеркивается, что 10 февраля в здании Президиума были проведены консультации с президентом Черногории Мило Джукановичем, во время которого черногорскому лидеру были представлены приоритеты «европейского правительства». В этот же день Абазович встретился и с «Демократическим фронтом» и его лидерами — Андрией Мандичем и Миланом Кнежевичем, с представителем Социалистической народной партии Владимиром Йоковичем, а также с представителями партий меньшинств.

«Во время вчерашней встречи все участники достигли высокого уровня понимания по вопросу формирования европейского правительства», — сообщило движение УРА.

Напомним, что 11 февраля лидеры «Демократического фронта» заявили, что организуют акции протеста по всей Черногории, если внутри парламентского большинства не будет согласия по поводу формирования нового правительства.