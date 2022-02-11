Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, 11 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Тундровики из ямальской фактории Тамбей второй месяц живут без бензина. Об этом местный житель сообщил в группе «Подслушано в Сеяхе» социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба администрации Ямальского района Тундровики в поисках оленей

От фактории до ближайшего посёлка, где можно приобрести бензин — 270 км, поясняет тундровик.

«Пишу по поводу бензина в Тамбее. Ждём второй месяц. Неужели власти не могут что то предпринять? Или предприниматель о нас нас забывает? Как начальство залетит, то сразу появляется», — пишет автор поста.

Его в комментариях поддержала землячка, отмечая, что цены на продовольствие в магазине фактории очень высокие.

Администрация Ямальского района ответила на жалобу тундровика, что по информации управляющего факторией предпринимателя, поставка топлива на Тамбей по различным причинам затягивается.

«Пока предприниматель решает вопрос, на помощь придёт компания «Ямал СПГ». В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию», — пообещали в районной администрации.

И рекомендуют сигнализировать о проблемах в отдалённых посёлках ещё и в региональное управление по делам малочисленных народов Севера.