Челябинск, , 20:03 — REGNUM В Челябинске из-за непогоды серьёзно осложнена обстановка на дорогах. Об этом говорится в официальном сообщении администрации города.

Челябинск

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Подрядчики круглосуточно очищают дороги и тротуары, но снегопад, метель и перемёты усугубляют ситуацию и представляют большую опасность на дорогах. В ночь на 12 февраля на улицы выйдет 206 единиц техники, а также 76 дорожных рабочих.

«Просим челябинцев быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе уборочной техники», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урал 11 февраля обрушились снегопады. Непогода может сохраниться и 12 февраля.