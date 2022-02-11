Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Рэпер Канье Уэст (Йе) публично потребовал у Билли Айлиш извинений за некорректное поведение по отношению к Трэвису Скотту (Жак Берман Уэбстер II). Информацией об этом поделилось издание Lenta.ru 11 февраля.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

По мнению музыканта, певице не следовало делать высказывание в адрес Скотта во время недавнего концерта в Атланте (США). Также Уэст заявил, что откажется от выступления на фестивале Coachella-2022, Если Айлиш проигнорирует его просьбу.

Ранее Билли Айлиш остановила собственное выступление в Атланте, чтобы узнать самочувствие одного из зрителей в первых рядах. Подобное действие исполнительница сопроводила следующим высказыванием: «‎Я убеждаюсь, что люди в порядке, и только потом продолжаю».

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