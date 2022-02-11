Астрахань, 11 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В Астраханской области начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По версии следствия, чиновник знал, что строительная фирма ООО СК «Юг-Альянс» не завершила строительство детского сада на 60 мест в селе Атал Приволжского района области, но подписал муниципальный контракт на приобретение строения. Фирма, подконтрольная бывшему главе Приволжского района, перечислили более 40 миллионов рублей.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении бывшего главы Приволжского района, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. Ещё одно дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства Приволжского района, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.