Москва, 11 февраля 2022, 19:54 — REGNUM Руководители ведущих ветеранских организаций России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны.

НАТО
НАТО
Nato.int

«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями из всех регионов России в поддержку инициатив Верховного Главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества», — сказано в обращении ветеранских организаций, опубликованных не нескольких ресурсах в сети Интернет.

«От имени наших многочисленных ветеранских организаций уполномочены заявить следующее:

· Российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению её защиты и безопасности;

· Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны;

· Стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины;

· Заявляем о поддержке всеми членами наших многочисленных ветеранских организаций реализуемых Верховным Главнокомандующим шагов, касающихся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе, поставленных в результате последовательной враждебной политики США и НАТО под самую серьёзную угрозу со времен Второй мировой войны;

· Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс;

· Призываем всех ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участников боевых действий — настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, — к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»