Москва, , 19:54 — REGNUM Руководители ведущих ветеранских организаций России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны.

НАТО Nato.int

«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями из всех регионов России в поддержку инициатив Верховного Главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества», — сказано в обращении ветеранских организаций, опубликованных не нескольких ресурсах в сети Интернет.

«От имени наших многочисленных ветеранских организаций уполномочены заявить следующее:

· Российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению её защиты и безопасности;

· Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны;

· Стремление североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины;

· Заявляем о поддержке всеми членами наших многочисленных ветеранских организаций реализуемых Верховным Главнокомандующим шагов, касающихся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе, поставленных в результате последовательной враждебной политики США и НАТО под самую серьёзную угрозу со времен Второй мировой войны;

· Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс;

· Призываем всех ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участников боевых действий — настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, — к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»