Москва, , 07:58 — REGNUM Олимпиада это не просто зрелище планетарного масштаба, которое обеспечено техническими средствами и финансами. Время Олимпиады каждый раз предоставляет планете Земля шанс сделать шаг к лучшему мироустройству, политикам и народам внимательнее приглядеться к своим соседям по земному шару, понять их и оставить в стороне недобрые намеренья. В этом смысле надежд на нынешнюю, Пекинскую зимнюю Олимпиаду, также много и некоторые из них уже начали осуществляться, о чем рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Официальное интернет-представительство президента России

Новый этап дружбы между Россией и Китаем, заявленный лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином уже стал мощным, хочется сказать «олимпийским» достижением, совпавшим по времени с открытием нынешней Олимпиады. Хотя Олимпиаду и принято соотносить лишь со спортом, но спорт, в своем высоком предназначении, должен быть одной из антитез войне, вести к миру и взаимопониманию. Также и с другой стороны, укрепление взаимопонимания между великими соседями — Россией и Китаем — послужит взаимодействию культурному и спортивному, а здесь стоит вспомнить о древних спортивных традициях, которыми по праву гордится Китай. Хорошо бы и западные страны оставили свое надутое высокомерие и обратились к такому перспективному для всего человечества дружелюбию. Но что мешает это сделать? Читайте статью Елены Паниной

Олимпиада — это шаг к созданию Большой Евразии от Калининграда до Гонконга