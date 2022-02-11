Стокгольм, , 19:56 — REGNUM Правительство Швеции хочет, чтобы из страны было депортировано большее число людей, совершивших серьезные преступления. Об этом 11 февраля в ходе пресс-конференции заявил министр интеграции и миграции Андерс Игеман, передает телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

11 февраля правительство представило ряд законопроектов, которые предоставят шведским правоохранителях больше оснований депортировать мигрантов, совершивших преступления на территории Швеции.

Согласно одному из документов, выдворение в связи с тяжестью преступления должно быть возможно при более низком размере наказания, чем сегодня. Это означает, что лица, осужденные на срок до шести месяцев лишения свободы, будут высланы. Ранее им можно было оставаться в Швеции, если их приговор не превышал 12 месяцев лишения свободы.

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