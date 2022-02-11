Париж, 11 февраля 2022, 19:58 — REGNUM Сербия в ближайшем будущем планирует инвестировать в строительство инфраструктуры и защиту окружающей среды. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 11 февраля в Париже во время встречи с французскими предпринимателями.
Поэтому, отметила Брнабич, официальный Белград ожидает, что присутствие французских компании на сербском инвестиционном рынке усилится.
Брнабич добавила, что она гордится успехами сербской экономики, особенно тем, что в 2020 году — году пандемии коронавируса, ВВП в стране упал всего лишь на 0,9%.
«Фактически наша экономика осталась на том же уровне, на котором была до пандемии», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.
По словам премьер-министра, Сербия стабильна в экономическом и финансовом плане и поэтому может вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру и защиту окружающей среды.
Напомним, что ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович пригласила турецкие компании инвестировать в энергетическую инфраструктуру ее страны.