Париж, , 19:58 — REGNUM Сербия в ближайшем будущем планирует инвестировать в строительство инфраструктуры и защиту окружающей среды. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 11 февраля в Париже во время встречи с французскими предпринимателями.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

Поэтому, отметила Брнабич, официальный Белград ожидает, что присутствие французских компании на сербском инвестиционном рынке усилится.

Брнабич добавила, что она гордится успехами сербской экономики, особенно тем, что в 2020 году — году пандемии коронавируса, ВВП в стране упал всего лишь на 0,9%.

«Фактически наша экономика осталась на том же уровне, на котором была до пандемии», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

По словам премьер-министра, Сербия стабильна в экономическом и финансовом плане и поэтому может вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру и защиту окружающей среды.

Напомним, что ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович пригласила турецкие компании инвестировать в энергетическую инфраструктуру ее страны.