Стокгольм, 11 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Власти Швеции считают, что в настоящее время против страны развернулась настоящая информационная кампания в интернете с целью очернения социальных служб, которые якобы разлучают детей с их родителями на незаконных основаниях. В свою очередь Совет имамов Швеции 11 февраля обратился к мусульманским священнослужителям с просьбой обратиться к верующим и опровергнуть фейки в сети, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Ранее о наличии информационной кампании против Швеции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде распорядилась начать во всех посольствах срочную работу по опровержению слухов, очерняющих имидж страны.

11 февраля Совет имамов Швеции выпустил письменное заявление, в котором он отмежевался от ложных слухов о социальных службах, которые распространяются в интернете. Главные мусульманские священнослужители также попросили других имамов разоблачать фейки и доносить до верующих достоверную информацию.