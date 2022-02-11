Москва, , 19:47 — REGNUM Конструктивной назвал встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу его британский коллега Бен Уоллес на встрече с журналистами 11 февраля. Пресс-конференция прошла в Москве в здании посольства Британии.

Бен Уоллес Richard Townshend

Уоллес «Это была конструктивная и откровенная дискуссия».

Отметив, что обсуждалась тема «напряжённости вокруг Украины и на её границах», Уоллес сказал, что они с Шойгу подробно говорили о переданном НАТО Москвой проекте соглашения о гарантиях безопасности. Некоторым пунктам было уделено особое внимание.

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