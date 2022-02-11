Челябинск, 11 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Жительницы Магнитогорска и Челябинска перечислили мошенникам ещё более миллиона рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Одной из пострадавших стала 89-летняя женщина. Ей позвонил представитель якобы службы безопасности банка и убедил перевести на «безопасный счёт» свои сбережения в размере 690 тыс. рублей. При этом она обратилась для перевода денег в одно отделение банка, но там её отговорили от такого шага. Однако гражданке продолжали названивать мошенники и побудили её пойти в другое отделение банка. Там она и осуществила перевод.

Также пострадавшими оказались ещё три женщины. Возбуждены уголовные дела.