Стокгольм, 11 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В настоящее времени в Швеции все чаще можно услышать разговоры о новой политической партии «Нюанс». Относительно недавно появившаяся партия специализируется на вопросах, связанных с исламофобией, интеграций и детскими домами. Об этом в новостном репортаже 11 февраля рассказали журналисты телеканала SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Партия «Нюанс» была создана в Гётеборге осенью 2019 года уволенным политическим деятелем Микаэлем Юкселем. Партия намерена стать «рупором пригородов», а также считает шведских мусульман своими потенциальными избирателями.

Перед выборами сторонники новой политической силы начали проводить активную предвыборную агитацию в пригородах больших городов. Сейчас активисты «Нюанс» активно пытаются попасть в различные муниципальные советы и даже в риксдаг.

Помимо прочего, партия хочет, чтобы мусульмане считались в Швеции особым меньшинством, как, например, евреи и саамы, а исламофобии, афрофобии и антисемитизму была придана особая уголовная квалификация.

Более того, партия выступает за внедрение отдельных часов посещений саун и бань для женщин и мужчин, а также право воспитывать детей в соответствии с религиозными традициями семьи.