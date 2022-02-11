Вашингтон, 11 февраля 2022, 20:00 — REGNUM Американская исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) и её возлюбленный Offset (Киари Кендрелл Сифус) стали обладателями парных тату. Информацию об этом приводит издание Complex 11 февраля.
Идеей для совместных татуировок молодых людей стала дата их свадьбы — 20 сентября 2017 года. Примечательно, что супруги набили перманентные рисунки без помощи тату-мастера.
Напомним, что Cardi B и Offset состоят в браке с 2017 года. Вместе пара воспитывает двоих детей.
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