Вашингтон, 11 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Американская исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) и её возлюбленный Offset (Киари Кендрелл Сифус) стали обладателями парных тату. Информацию об этом приводит издание Complex 11 февраля.

Broadmoor Реперша Карди Би

Идеей для совместных татуировок молодых людей стала дата их свадьбы — 20 сентября 2017 года. Примечательно, что супруги набили перманентные рисунки без помощи тату-мастера.

Напомним, что Cardi B и Offset состоят в браке с 2017 года. Вместе пара воспитывает двоих детей.