Минск, , 19:40 — REGNUM «Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших различные деяния экстремистского характера», — сообщила 11 февраля пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии Sk.gov.by

К уголовной ответственности привлечены граждане, которым инкриминируются хулиганство, надругательство над государственными символами, воспрепятствование участию граждан в республиканском референдуме по изменению конституции. Следователи выяснили, что «в январе текущего года 45-летний мужчина, действуя с двумя женщинами, неоднократно наносил надписи экстремистского характера на почтовые ящики, расположенные в подъездах».

Установлена причастность этих же граждан к сожжению государственного флага Белоруссии, который они сняли с флагштока на здании магазина на улице Орловской в Минске.

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«В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъято множество листовок с призывами о срыве референдума путем порчи бюллетеней. Также непосредственно перед задержанием они успели распространить листовки в подъездах жилых домов на улице Карастояновой в столице. Установлено, что электронные версии листовок обвиняемый получил от администратора одного из экстремистских чатов, после чего самостоятельно распечатал их дома на принтере с целью дальнейшего распространения», — проинформировал СК.

Граждане взяты под стражу и проходят по уголовному делу, возбуждённому по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса республики Беларусь. Аналогичное «преступление» расследуется во Фрунзенском (г.Минска) райотделом СК — по нему проходит 59-летняя воспитательница детского сада, которая тоже против объявленного Александром Лукашенко референдума. Она тоже изготовляла листовки.