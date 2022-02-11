Дубай, ОАЭ, , 19:33 — REGNUM На Всемирной выставке «Экспо-2020» (мероприятия выставки проводятся в 2022 году по эпидемиологическим причинам) в Дубае 11−12 февраля в павильоне России проходят мероприятия на тему «Образование, наука и молодежь в фокусе национальных и международных приоритетов», в них принимают участие эксперты президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Дубай (сс) sam volodi

В пятницу, 11 февраля состоялся public talk «Драйверы научно-технологического превосходства завтрашнего дня». В дискуссии приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Земцов, генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев, ректор БФУ им.И.Канта Александр Федоров, ректор МГУ им. Н.П.Огарёва Дмитрий Глушко и другие. Модератором сессии выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

Начиная обсуждение, Евгений Сженов подчеркнул, что общее желание всех участников встречи, чтобы «главными драйверами научно-технологического развития в России становились университеты в партнерстве с сильными командами».

«Если мы не будем вкладываться в людей, мы не сможем развить научно-технологическое превосходство страны. Очень важно сделать так, чтобы талантливые люди не терялись, чтобы их замечали, чтобы у них была возможность развиваться, применять свои способности на благо научно-технического прогресса», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Спикер рассказал о динамике показателей России в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов». Так, в 2017 году Россия занимала в нем 56-е место, а в 2021 году — уже 45. Заметен рост и по отдельным показателям этого индекса. В частности, Россия поднялась с 81-го места до 66-го по показателю «создание возможностей», со 106-го до 58-го по доступности возможностей роста.

Алексей Комиссаров особо отметил, что в 2021 году АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ запустили Центры компетенций.

«На сегодняшний день программы вузов в первую очередь предполагают усвоение и развитие профессиональных знаний, умений и навыков. Но для того, чтобы совершать мощные прорывы, важны также soft skills, которые учитываются работодателями. Центры компетенций как раз помогают оценить и развить надпрофессиональные компетенции и выстроить индивидуальные траектории развития», — сказал Алексей Комиссаров.

В 2021 году в российских вузах запущен 41 центр компетенций, всего должно появиться не менее 75 таких центров, чтобы 300 000 тысяч студентов смогли проверить себя и получить новые возможности для роста.

«Уверен, что один из основных показателей хорошего университета — это востребованность выпускников. Центры компетенций помогают выпускникам получать работу, соответствующую их самым сильным навыкам, а работодатели находят хороших специалистов. В такой связке — работодатель, университеты, центры компетенций — мы сможем добиться высоких результатов», — добавил Алексей Комиссаров.

По мнению специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, основную ставку нужно делать на команды: «Для меня принципиально важный вопрос — это команды, то, на что мы делаем ставки, в чем дефицит. Почему именно команды являются стопроцентным условием для научно-технологического прорыва? Логика простая: мир ближайших десяти лет — это мир конкуренции огромных систем. В этой ситуации, чтобы иметь свою долю на мировом рынке, единственный способ — работа с талантами и создание амбициозных команд».

О своем видении того, в чем драйвер научно-технологического развития, рассказал проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

«Резонно считать драйвером технологического развития человека, объединившегося с другими в команду и обросшего некой сетью доверия, которая позволяет ему реализовывать свои технологические проекты быстро, успешно, с минимальным количеством неудач. И здесь нужно рассчитывать на поколение 2000-х, на ребят, которые заканчивают школу и поступают в университеты. Это и есть ответ на вопрос, откуда берутся драйверы: энергетика молодежи, готовой менять себя, мир, технологический уклад, разрабатывать решения и доверие игроков, уже обладающих ресурсами», — считает Дмитрий Земцов.

Ректоры вузов, активно принимавшие участие в дискуссии, пришли к единому мнению, что главные драйверы научно-технологического превосходства — это люди, человеческий капитал, профориентация, развитие и поддержка науки в школах и вузах.