Москва, , 07:59 — REGNUM Общая европейская безопасность и безопасность самой России это не достигнутый в далекие времена статус, но дипломатический процесс, который должен приносить свои плоды. Почему же, несмотря на умелую работу российского МИД и соответствующих министерств европейских стран, теперь европейская безопасность оказалась под большим вопросом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на то. что работа российского МИД за 20 лет не была безрезультатной, последние события вокруг Украины показали, что серьезная часть созданного российской дипломатией пока не обрела должной актуальности. В чем же причина? принципы, изложенные в стамбульской Хартии 1999 года, требуют от участников не укреплять свою безопасность за счет снижения безопасности остальных. Безопасность должна быть равной и неделимой, но следовать подписанному западные страны не спешат. Значит, мало утвержденных принципов, теперь необходимо применить средства, которые обеспечат их выполнение. Иначе игра в одни ворота, когда европейская безопасность «почему-то» исключает безопасность России так и продолжится. Что же надо поправить в системе чтобы сделать ее приемлемой для России? Читайте статью Михаила Демурина

Европейская безопасность: почему не сработали созданные МИДом заделы