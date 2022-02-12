Москва, 12 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Общая европейская безопасность и безопасность самой России это не достигнутый в далекие времена статус, но дипломатический процесс, который должен приносить свои плоды. Почему же, несмотря на умелую работу российского МИД и соответствующих министерств европейских стран, теперь европейская безопасность оказалась под большим вопросом, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Несмотря на то. что работа российского МИД за 20 лет не была безрезультатной, последние события вокруг Украины показали, что серьезная часть созданного российской дипломатией пока не обрела должной актуальности. В чем же причина? принципы, изложенные в стамбульской Хартии 1999 года, требуют от участников не укреплять свою безопасность за счет снижения безопасности остальных. Безопасность должна быть равной и неделимой, но следовать подписанному западные страны не спешат. Значит, мало утвержденных принципов, теперь необходимо применить средства, которые обеспечат их выполнение. Иначе игра в одни ворота, когда европейская безопасность «почему-то» исключает безопасность России так и продолжится. Что же надо поправить в системе чтобы сделать ее приемлемой для России? Читайте статью Михаила Демурина

Европейская безопасность: почему не сработали созданные МИДом заделы