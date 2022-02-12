Москва, , 08:00 — REGNUM Сталинградскую битву, годовщину которой отмечали 2 февраля, принято называть переломным моментом Великой Отечественной войны, тем рубежом, за которым оккупанты уже не смогли успешно наступать, но все дальше откатывались под натиском советских войск, хотя впереди было больше двух лет войны и много кровопролитных боев. О том, что значила победа в Сталинградской битве тогда, зимой 1942−43 годов и чем она должна быть для нас, потомков победителей, размышляет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Соколов-Скаля Павел Петрович. Артиллерия под Сталинградом. 1946

Если бы фашисты смогли осуществить свой план и отрезать снабжение и транспорт по Волге, положение в войне для СССР стало бы намного тяжелее. За этим простым утверждением стоят спасенные в той битве жизни миллионов советских людей и, может быть, сама возможность победы Сил Света, которые победили в нашей реальности фашистскую Тьму. Забывать это нельзя, отмахиваться от этого, мол «живем в другую эпоху», недопустимо. Поэтому так важен марш Бессмертного полка и другие дела памяти, цель которых — живая связь ныне живущих с героями тех лет. Но как нам, теперешним, ощутить и глубоко понять подвиг, совершенный тогда? Читайте статью Платона Беседина

Сталинград, который мы отстояли. И Сталинград, который мы потеряли?