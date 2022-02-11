Минск, 11 февраля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии квалифицировал как уголовное преступление диссидентскую активность граждан, негативно воспринявших идею Александра Лукашенко изменить конституцию. Среди задержанных и привлечённых к уголовной ответственности оказалась воспитательница дошкольного учреждения Минска.

Sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии

«Предварительно установлено, что 59-летняя женщина, действуя по предварительному сговору с иными лицами, изготовила листовки, содержащие заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума. Подобная листовка обнаружена и изъята в подъезде жилого дома на территории Фрунзенского района Минска. Обманывая граждан Республики Беларусь о порядке участия, проведения и результатах республиканского референдума, минчанка желала его срыва», — сказано в публикации на сайте СК Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

«В ходе осмотра ее рабочего места изъяты листовки с призывами приводить в негодность бюллетени для голосования, которые она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы», — сказано в публикации.

Расследование уголовного дела ведёт райотдел СК Фрунзенского района Минска. Такая же «противоправная активность», отметили в ведомстве, выявлена и в других районах столицы постсоветской республики.

«Каждому такому факту будет даваться принципиальная оценка с незамедлительным принятием соответствующих процессуальных решений. Правоохранительный блок нацелен пресекать подобного рода преступную деятельность», — заверили в СК Белоруссии.

Напомним, статья 197 УК Белоруссии («Преследование граждан за критику») устанавливает ответственность должностных лиц за ущемление ими «прав, свобод и законных интересов гражданина за направление им в государственные органы или общественные объединения предложений, заявлений или жалоб, либо за содержащуюся в них критику, либо за выступления с критикой в иной форме». Ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения наказывается преследование граждан за критику, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.