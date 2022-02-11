Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель $not (Эди Эдуард) поделился новой студийной пластинкой. Публикация проекта состоялась на всех стриминговых платформах 11 февраля.

Рэпер $not Скриншот с портала The Line Of Best Fit

Пластинка, состоящая из 14 различных композиций, часть из которых представляет собой совместные работы с популярными артистами, получила название Ethereal. Подобным образом музыкант подчеркнул разножанровость проекта.

Напомним, что $not посетит Россию летом 2022 года. Исполнитель даст концерт в московском клубе Aglomerat 3 августа 2022 года.

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