Липецк, 11 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Елецком микрорайоне города Липецка из окна седьмого этажа 10 февраля выпала двухлетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свет в окнах дома

Девочку оставили в комнате без присмотра, она взобралась на стол и выпала из окна, которое находилось в режиме микропроветривания. Квартира расположена на седьмом этаже. Ребёнка в сугробе обнаружил прохожий, который и вызвал медиков. Девочка получила травму, но выжила и была госпитализирована. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Девочка воспитывается в многодетной семье.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют условия воспитания и проживания ребенка в семье.