Порт-оф-Спейн, 11 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Певица Ники Минаж (Оника Таня Мараж-Петти) и рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) представили композицию Bussin', ставшую их второй совместной работой. Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 11 февраля.

Скриншот YouTube Ники Минаж

В новой песне её авторы рассуждают о роскошном образе жизни, обладателями которого они являются уже долгое время. Ожидается, что песня войдёт в будущий альбом Ники Минаж.

Напомним, что на 2022 год запланирован выход нового студийного альбома Ники Минаж. Пластинка станет пятым полноформатным проектом в дискографии исполнительницы.