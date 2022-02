Вашингтон, , 19:09 — REGNUM Американский рок-музыкант Джек Уайт поделился заглавным треком из своего предстоящего альбома Fear Of The Dawn. Об этом 11 февраля рассказал портал NME.

Джек Уайт NME

Уайт анонсировал два альбома — Fear Of The Dawn и Entering Heaven Alive — в ноябре 2021 года. Первый из них — первый сольный альбом Уайта с момента выхода альбома Boarding House Reach в 2018 году — выйдет 8 апреля, а его продолжение — 22 июля. Оба альбома будут выпущены на собственном лейбле Уайта Third Man Records.

В пресс-релизе было сказано, что творческий процесс Уайта в последние несколько лет привел к созданию «двух совершенно разных альбомов», которые «определяются разными вдохновениями, разными темами и настроениями».

